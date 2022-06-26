FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

26.06.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kiralar sonrası eski kiracıların başı ev sahipleri ile dertte. Mevcut kiracısını çıkarıp 2-3 kat fazla bedelle evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, haklı tahliye sebebi bulamayınca para bile teklif etmeye başladı. “Taşınma paranı vereyim, 6 kira bedeli vereyim, evi boşalt” diyen ev sahiplerinin sayısı oldukça arttı. Israrcı ev sahiplerinin arama ve mesajlarından bunalanlar ise soluğu savcılıkta alıyor.

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Yüksek kiralar zor günler yaşatıyor. Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi. Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

SINIRA TAKILMAMAK İÇİN

‘Çocuğum gelecek’ diyerek kiracısını çıkarıp, yeni kiracı alanlara karşı da 3 yıl kiralama yasağı bulunuyor. Ev sahiplerinin bu formülü de düzenlemeye takılınca, ‘tahliye taahhütnamesi’ baskısı başladı. Ancak bu yöntem eski kiracılarda işe yaramadı. Son olarak 1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme devreye girince, ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için bir formül daha buldu.

2

ÖDEME TEKLİFİ

Posta gazetesinin haberine göre; 1 yıl boyunca yüzde 25’ten fazla zam yapamayacak olan ev sahipleri hem düzenlemeden sıyrılmak hem de 2-3 kat daha fazla bedelle kiraya vermek için eski kiracısını ‘parayla’ çıkarmanın yolunu deniyor. Edindiğimiz bilgilere göre, kiracısına taşınma masraflarını ve birkaç aylık kira bedelini verip evi boşaltmasını teklif edenler var. Kiracılar, “Yeni kiracıya evi 2-3 kat fazla paraya verince, tek aylık kira bile bu teklif ettiği parayı karşılıyor” diyor.

KİRACILAR ANLATTI: EV SAHİBİM PARA TEKLİF ETTİ

BETÜL I.: İstanbul Bağcılar bölgesinde bir rezidansta kiracıyım. Yaklaşık 4 yıl önce kiraladığım 1+1 evde şu an kiram 2 bin lira seviyesinde. Ancak aynı blokta 6-7 bin liralık kiralar söz konusu. Ev sahibim çıkmam için taşınma masraflarımı karşılamayı teklif etti.

HASAN Ç.: İstanbul Şişli’de 3 yıllık kiracıyım. Ödediğim kira, bölge ortalamasının altında kaldı. Ev sahibim daha yüksek kazanç elde etmek için bizi çıkarıp yeni bir kiracı istiyor. Hem çıkmayacağımı hem de kontrat dönemim olan ekim ayında yüzde 25 zam yapacağımı, yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. O da bana taşınma masraflarım üstüne 6 aylık kira bedeli teklif etti. Ancak şimdi oturduğumuz evden çıkarsam bölgede 3 kat daha fazla bedele ev bulabilirim.

EREN T.: Ev sahibim evden çıkmam için baskıda bulundu ancak kanunen haklarımı bildiğimi belirttim ve evi tahliye etmedim. Son durumda bana çıkmam için para teklif etti. Onu da kabul etmedim.

SAVAŞ Y.: Ev sahibim evini boşaltmam için sürekli baskı yapıyor. Arama ve mesajlarının sıklığı, huzur kaçıracak seviyeye geldi. Ben de avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum ve şikayet dilekçesi verdik.

3

‘OĞLUM GELECEK’ DENILIP, GELMEZSE...

Mevcut kiracısına istediği oranda zam yapamayan ev sahipleri, eve ihtiyacının olduğunu söyleyip, ‘ben kullanacağım, çocuğum gelecek’ diyerek daha sonra başkasına kiraya veriyor. Ancak kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Kiraladığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü. Kiracı bunu tespit ettirip şikayet ederse ev sahibi bu tazminatı ödemek zorunda.

KANUN NE DİYOR?

Eğer ev sahibinin iletişimi rahatsız edici bir boyuta ulaşırsa, kiracıların Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı var. Kanun, “Mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” diyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Şekere yüzde 67 zam geldi

Şekere yüzde 67 zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.