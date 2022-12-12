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Ev sahipleri dikkat! Bilmeden ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz

12.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev, arsa, arazi, iş yeri gibi milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri kasım ayında sona erdi. Emlak vergisi ödemelerinden muaf olduğu halde ödeyen vatandaşlar geriye dönük iade alabiliyorlar. 5 yıllık geriye dönük iade için dilekçe verilmesi yeterli oluyor. İşte tüm merak edilenler...

Ev sahipleri dikkat! Bilmeden ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz

Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul sahipleri emlak vergisini ödemekle yükümlüler. Ancak muaf olan ve emlak vergisinden muaf olduğunu bilmeyen bir çok kişi var. Bu ödemeden muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Vergi Usul Kanunu’na göre, nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesi mümkün oluyor.

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KİMLAR MUAF?

Hiç geliri olmadığını belgeleyenler (ev hanımları veya işsiz kalanlar), gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi) sınırlı olan yani sadece emekli maaşı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyorlar. Ancak bunun için bazı şartlar var.

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TEK EV ŞARTI VAR

Vergiden muaf tutulabilmesi için tek ev şartı bulunuyor. Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor

Hisse ile bile olsa, birden fazla eve sahip olanlar muafiyet hakkından faydalanamıyorlar. Bu şartları taşıyan kimselerin dilekçe ile bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları yeterli .

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Vergi iadesi Emlak vergisi

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