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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira artışı için yeni önlem: Boş evlerden daha çok vergi alınacak

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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Kira artışının önüne geçmek için hükümet bir kez daha kolları sıvadı. Yüzde 25 kira artışı sınırı kira zamlarına çare olmayınca yeni formüller gündeme geliyor. Bunlardan biri de boş tutulan evlerden daha fazla vergi alınması. Peki bu durum kira artışını nasıl etkiler? Faruk Erdem canlı yayında bu formülle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte yeni formülün detayları...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira artışı için yeni önlem: Boş evlerden daha çok vergi alınacak

Kira artışının önüne geçmek için konut arzının artırılmasına dair bazı çalışmalar var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuda açıklamalarda bulundu. Şimşek, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirlilerin de konuta erişiminin artırılacağını belirtti. Peki bu nasıl olacak? Faruk Erdem, bu konuya ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

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Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı;

"Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışın asıl sebebi konut arzında sıkıntılar olması. Bir şeyin ne kadar sayısı artarsa fiyatı düşecektir. Kiralık ev bulunamadığı zaman, mevcut kiralık evlerin fiyatı da yükseliyor. Bu durumda bazı ahlaki sorunlar da ortaya çıkıyor. Özellikle deprem sonrası bazı ev sahipleri, bazı emlakçıların da tazyikiyle 5 bin liralık kiralık evi 25 bin liraya yabancılara kiraya verme yolunu seçince kiracı-ev sahibi sorunları da arttı.

2 YASAL DÜZENLEME YAPILDI

Burada hükümetin iki yönlü tedbiri var aslında. Birincisi bu konuda çıkartılan bir yasal düzenleme var ve iki senedir uygulanıyor. Kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı ve bu temmuz ayına kadar devam edecek. Tabi bu sağlıklı bir şekilde uygulanamıyor. Ev sahipleri buna razı olmuyor, kiracılar da daha yüksek artışlar yapıyor. İkinci yasal düzenleme de arabuluculuk uygulaması. İki üç sene süren davalar bu sayede iki üç ayda çözülmeye başladı.

KONUT STOKU NASIL ARTACAK?

Burada alınması gereken asıl tedbir konut stokunu artırmak. Sosyal konut projeleriyle ilk evini alacak olanları ev sahibi yaparsanız kirada oturan insanlar kendi evlerine geçer. Bu sayede kiralık ev sayısı da artacak. Dolayısıyla da kira artışı düşecek.

BOŞ EVLERE VERGİ ARTIŞI

Boş ev stoku aslında su faturalarından çıkartıldı. İstanbul'da 400-500 bin evin boş tutulduğu belirlendi. Bunlardan bir kısmı yurt dışında yaşayanlar, ama bir kısmı da evi bilerek boş tutanlar. Bu boş ev stoku da kiraları biraz artırıyor. Yurt dışında bunun örnekleri var. Evini boş tutandan bir miktar daha fazla vergi alınıyor. Bu uygulamayla boş ev stoku da değerlendirilerek kiralar daha da aşağı çekilebilir."

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