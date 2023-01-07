Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! 'Oğlum taşınacak' diyen ev sahibi yandı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de artan kira fiyatları ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıkların yaşanmasına neden oluyor. Ev sahipleri getirilen yeni düzenleme ile birlikte kiracısına yüzde 25'ten fazla zam yapamıyor. Ancak evini daha yüksek bedellerle kiraya vermek isteyen mülk sahipleri çözüm olarak kiracıyı çıkartmak için uğraşıyor. 'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ev sahipleri ve kiracılar bu habere dikkat...

EV SAHİPLERİ DİKKAT! TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ...

Mevcut kiracısını evden çıkartarak yerine yüksek bedelle yeni kiracı almak isteyen mülk sahiplerinin, evde kendisinin ya da çocuğunun oturacağını söyleyerek kiracıyı çıkarmak istemeleri sıkça başvurulan bir yöntem olarak biliniyor.

Çocuğunun ihtiyacı olduğunu söyleyip kiracısını çıkaran kötü niyetli bir ev sahibi, bu yeri başkasına kiraya verirse kanuna göre, eski kiracı dava açarak 12 aylık kira bedelinden az olmamak üzere ev sahibinden tazminat hakkı kazanabiliyor.

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI AÇILABİLİR

Kira bedellerinin yükselmesiyle birlikte istedikleri kira gelirini elde edemeyen ev sahiplerinin de bu noktada bazı hakları elbette var.

Örneğin, kira başlangıcından itibaren beş yıl geçmiş ve kira bedeli, emsalleri karşısında çok düşük bir değerde kalmışsa ev ya da işyeri sahibi, kira bedelinin arttırılması için dava açma hakkına sahiptir.

Ayrıca, 2012’de getirilen bir kurala göre, kira süresi bittikten sonra aynı evde veya işyerinde kiracı olarak kalan kiracıyı ev sahibi, on yıl sonra haklı bir sebep bildirmeden çıkarma hakkına sahip.

KİRA ARTIŞINA YÜZDE 25 SINIR!

Kira artış düzenlemesine göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen kira sözleşmelerinde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamıyor.

