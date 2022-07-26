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Ev sahiplerinden yeni hamle! ‘Fırsatçılıkta kimse ellerine su dökemez!’

26.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralarda yaşanan artış vatandaşı canından bezdirirken konutunu kiraya verip yazlığa yerleşenlerin oranında da artışlar yaşanmaya başladı. Yazlığı olan ev sahipleri yüksek kira geliri elde etmek için kış aylarını da yazlıklarında geçirmeye karar verirken ev sahiplerinin bu hamlesi ‘yeni kazanç peşindeler’ şeklinde yorumlandı.

Ev sahiplerinden yeni hamle! ‘Fırsatçılıkta kimse ellerine su dökemez!’

Ev sahiplerinin yeni hedefi yazlıklar oldu. Kiralarda yaşanan artış, yazlığı bulunan ev sahiplerini harekete geçirdi. Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, oturdukları mülkü kiraya verdikten sonra kış aylarını yazlıklarda geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Ev sahipleri yeni kâr peşinde” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 600 bin yazlık bulunuyor. Yazlık sahiplerinin aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde evleri de bulunuyor. Kışı evlerinde geçiren, sıcak havalarda ise yazlıklara akın eden ev sahipleri, yükselen kiraları fırsata çevirmek için harekete geçti. Yüksek kira geliri elde etmek isteyen ev sahipleri, şehir merkezlerinde oturdukları dairelerini kiraya vermeye başladı. Ardından da taşınarak kışı yazlıklarda geçirmeye karar verdiler.

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YAZLIK EVDE KALANLARIN ORANI HIZLA ARTTI

Emlakjet’in araştırmasına göre, yazlık evde kalanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık yükselişle yüzde 50’ye çıktı. Ev sahipleri yazlıklara taşınarak hem şehirlerin gürültüsünden uzaklaşıyor hem de yaşam maliyetlerini düşürüyor. Uzmanlar 1980’li yıllarda popüler olan 2.000’li yıllarda elden çıkarmak için çalışılan yazlıklara son dönemde ilginin arttığını söylüyor.

Ev sahiplerinin yazlıklara taşınmasının yanı sıra uzaktan çalışmak isteyenlerin de yazlıkları tercih ettiğini kaydeden uzmanlar, pandemi ile birlikte yükselen değer olan yazlıklara rağbetin giderek arttığını dile getiriyor.

‘EV SAHİPLERİNİN FIRSATÇILIK KONUSUNDA ELİNE KİMSE SU DÖKEMEZ’

Yenişafak'ın haberine göre; İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev sahiplerinin kâr elde etmek için yazlıklara taşındığını ve oturduğu evi kiraya verdiğini söyledi. Aşa, “Bizim ev sahiplerinin fırsatçılık konusunda kimse eline su dökemez. Bu eskiden de yapılıyordu. Günümüzde daha da çok çoğaldı. Merkezdeki ev fiyatları çok yükseldi. Tamamen yazlığa taşınan ev sahipleri var. Daha önce sadece 1-2 ay gidilen yazlıklar artık 12 ay boyunca dolu. Ev sahiplerinin hem faturaları düşüyor, hem de kira geliri elde ediyorlar. Hatta şehrin merkezinde kiraladığı evi tekrar kiraya verip yazlık tutanlar bile var. Bu yüzden yazlık bölgelerdeki kiralar son dönemde iyice artmaya başladı” dedi.

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TEKİRDAĞ’DA ARSA SATIŞLARI YÜZDE 72 YÜKSELDİ

İstanbul’daki arsa yatırımcıları, kentte gayrimenkul fiyatlarının hızla artması sonrası birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için rotayı Tekirdağ’a çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında artış yaşandığını söyledi. İstanbul’da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ’ı aldığını dile getiren Karatepe, “Hem fiyatların İstanbul’un çok gerisinde olması hem mega kente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ’a ilgisi katlanarak artıyor. Geçen yılın ilk yarısında Tekirdağ’da 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94’e yükseldi. Yani Tekirdağ’da arsa ve tarla satışları yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
konut yazlık
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ALLAH kimseyi paraya tapacak kadar yoldan çıkartmasın
Evsahiplerinin hepsini aynı kefeye koymayın bir ev kirası ile geçinip köyünde bakıma muhtaç olarak yaşayan ev sahipleri tanıyorum
ne yapıyorsak zaten toplum olarak biz yapıyoruz saldırmayın kardeşim yamyam gibi az sabredin patlamazsınız elbet bu devran düzelir bu aç gözlülerinde allah belasını verir

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