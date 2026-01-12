FİNANS

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına yönelik açıklamalar yaptı. Ev ve araba alacaklara müjdeyi duyuran Memiş, 2026 yılıyla birlikte bankacılık sektöründe dengelerin tersine döneceğini ve özellikle şubat ayından itibaren krediye erişimin belirgin şekilde kolaylaşacağını da söyledi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde bankacılık sektöründe köklü bir dönüşümün eşiğine gelindiğini söyledi.

Şubat 2026 itibarıyla finansal dengelerin değişeceğini belirten Memiş, bugüne kadar kredinin peşinden koşan müşterilerin yerini, müşteri kazanmak için sahaya inen bankaların alacağını ifade etti.

Enflasyondaki düşüş ve Hazine’nin geri çekilmesiyle birlikte krediye erişimin belirgin şekilde kolaylaşacağını vurgulayan Memiş, bu sürecin özellikle konut ve otomobil planı olanlar için yeni bir fırsat dönemi başlatacağını dile getirdi.

YouTube kanalında konuşan piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde finans piyasalarında şubat ayı itibarıyla yeni bir sürecin başladığını söyledi. Memiş, bu tarihten sonra para ve kredi dengelerinde belirgin bir değişim yaşanacağını ifade etti.

'2026 YILI İKİ AYRI EVREDE DEĞERLENDİRİLMELİ'

Memiş, 2026’nın tek bir dönem gibi okunmaması gerektiğini belirterek, yılın ilk yarısı ile ikinci yarısının farklı dinamiklere sahip olacağını dile getirdi. İlk yarıda temkinli sürecin, ikinci yarıda ise daha rahatlatıcı bir tablonun öne çıkacağını kaydetti.

'ENFLASYON DÜŞTÜKÇE KREDİ İMKÂNLARI ARTACAK'

Enflasyondaki gerilemenin kredi piyasasını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren kredi kanallarının yeniden genişlemesini beklediğini söyledi.

"HAZİNE GERİ ÇEKİLİYOR, BANKALAR SAHAYA İNİYOR"

Memiş, Hazine’nin piyasadaki ağırlığını azaltmasının bankaları daha aktif hale getireceğini belirterek, bu süreçte bankalar ile vatandaşların doğrudan karşı karşıya kalacağını ifade etti.

'BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ ARAYACAK'

Yeni dönemde bankaların kredi kullandırma konusunda daha istekli olacağını dile getiren Memiş, bankaların müşterilere doğrudan ulaşarak teklif sunan bir yapıya geçeceğini söyledi.

Bugüne kadar kredi alabilmek için bankaların kapısını aşındıran vatandaşların yerine, uygun koşullarla müşteri kazanmaya çalışan bankaların olacağını belirten Memiş, dengelerin tersine döndüğünü vurguladı.

'NAKDE ERİŞİM HIZLANACAK'

Memiş, bu süreçte nakit ihtiyacı olanlar, konut veya araç almayı planlayanlar açısından finansmana ulaşmanın daha hızlı ve kolay olacağını ifade etti.

Altın, gümüş, döviz ve borsadaki yükselişlere dikkat çeken Memiş, bu hareketlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini, uzun vadede getirilerin sınırlı kalabileceğini söyledi.

'GERÇEK VARLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK'

Memiş, 2026’nın ikinci yarısında yatırım tercihlerinin değişeceğini belirterek, konut, araç ve benzeri gerçek varlıkların yeniden ön plana çıkacağını ifade etti.

İslam Memiş, yaşanacak süreci bir benzetmeyle özetleyerek, geçmişte yoğun talep gören bir yapının zamanla müşteri arar hale gelmesi gibi, bankaların da yeni dönemde müşterinin peşine düşeceğini söyledi.

