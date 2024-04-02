Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Bakan Şimşek tarih vererek uyardı

Kira beyannamelerinde son gün yaklaştı, bir hatırlatma da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"420 BİN YERİNDE TESPİTTE BULUNDUK"

Şimşek X hesabından "Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

"YAPTIRIMA MARUZ KALMAMAK İÇİN..."

Şimşek şunları kaydetti:

"2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."





