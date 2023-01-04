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Evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2023 evde bakım aylığı yüzde kaç yükseldi?

04.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım aylığı miktarı, 2023 asgari ücret, memur ve emekli zammının belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Gözler, yeni dönemde verilecek zamlı evde bakım aylığına çevrildi. Evde bakım maaşından kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Peki evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2023 evde bakım aylığı yüzde kaç yükseldi? İşte tüm ayrıntılar...

Evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2023 evde bakım aylığı yüzde kaç yükseldi?

Asgari ücrete yüzde 54,66'lık zam yapıldı. Memur ve emekli maaşları ise yüzde 30 zamlandı. Bununla birlikte, yardım ödeneklerinden biri olan evde bakım aylığının yüzde kaç yükseldiği, gündemdeki konular arasında yer aldı. Peki evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2023 evde bakım aylığı yüzde kaç yükseldi? İşte tüm ayrıntılar...

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı yeni dönem için 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım aylığı ne kadar oldu? 2023 evde bakım aylığı yüzde kaç yükseldi?

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilere verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılır. Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu talep edilir.


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