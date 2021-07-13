FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu!

Evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu!

13.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını bildirdi.

Evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu!

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşları da zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, son dakika açıklaması yaparak, “Evde bakım yardımını bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YAŞLI, ENGELLİ VE EVDE BAKIM AYLIĞI ZAMLANDI

Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

EVDE BAKIM YARDIMI 1.797 TL OLDU

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin de bilgi verdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bakan Yanık SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL’lik destek sağlandığını belirtti.

Sosyal hizmet modelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Bakan Yanık, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, “Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılarTatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılar
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyorResmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

5 yıldızlı otel icradan satışa çıkartıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.