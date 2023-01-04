Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı... Sosyal yardım ödemeleri memur zammı ile güncellendi: Tam 4.170 TL!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm memur ve emekliler 2023 yılı için ilk 6 maaş zammına kavuştu. Enflasyon farkı ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,39, memur ve memur emeklileri içinse oran yüzde 16,47 oldu. Bu kapsamda memur zam oranı ile 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı için de yeni ödeme rakamları netleşti.

ERDOĞAN REFAH PAYI İLE YENİ ORANI DUYURDU

Tüm hesaplamalar yapılmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde açıklamalarda bulundu. "Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık" diyen Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diyerek yeni zam oranını duyurdu.

2023 SOSYAL YARDIM ÖDEME MİKTARLARI

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.921 TL’ye yükseldi. 3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.170 lira oldu. Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL’den 1.533 TL’ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL’den 2.300 liraya yükseltildi.



