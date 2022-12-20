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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri

20.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanıyor. Düzenli olarak verilen ödemeler arasında yer alan evde bakım maaşının yeni yılda yükselmesi bekleniyor. Gözler asgari ücret, memur ve emekli zammına çevrilmişken evde bakım maaşı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri...

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri

Sene sonunun yaklaşmasıyla gözler evde bakım maaşının zamlı tutarına çevrildi. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon rakamları belli olunca asgari ücret de şekilleniyor. Asgari ücretle beraber, evde bakım maaşının da içinde olduğu yardım ödemeleri tutarında değişiklik yapılıyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı için asgari ücretin belli olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları baz alınıyor. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri

Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte olası zam tahminleri

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır.

Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.


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