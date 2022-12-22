Evde bakım maaşı ne kadar oldu, arttı mı? Evde bakım maaşı alanlara müjde! 2023 asgari ücret zammı ile beraber…

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı her sene asgari ücret yapılan zam ile beraber artıyor. En son temmuz ayında yapılan ara zam ile beraber yeni bakım maaşı belli olmuştu. Bu ay 17 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 885 milyon lira tutarında evde bakım yardımının yapıldığını duyurdu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı asgari ücrete yapılacak olan zam ile beraber artacak. Henüz yeni rakam hakkında bilgi verilmedi.

Kasım ayında yaptığı açıklamada Evde Bakım Yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

