Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam yapıldı mı? Asgari ücret zammından sonra 2023 yeni evde bakım maaşı!

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlar ile engelli bireyler için sağlanmaktadır. Bilindiği üzere asgari ücret 8.506 TL oldu. Bu zam ile birlikte çok sayıda kalemde değişiklik yaşandı. Evde bakım maaşı 3 bin 336 TL olarak ödeniyordu. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam yapıldı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı tutarı, asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak duyurulmasının ardından merak konusu oldu.

Evde bakım maaşı, 2022 yılında aylık 3 bin 336 TL olarak yapıldı.

Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelmesi halinde bu rakam 3 bin 699 TL olacak.

Evde bakım maaşına yüzde 20 zam gelirse ödenecek rakam 4 bin 3 TL olacak.

Evde bakım maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde ise rakam 4 bin 336 TL'yi bulacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım maaşı almak için başvuruda bulunmak gereklidir.

Başvurular yaşanılan şehrin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

Evde bakım maaşı almak için sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin bulunması gereklidir.

