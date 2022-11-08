Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli aylığı yattı mı? Bakan Yanık müjdeyi verdi! Yaklaşık 940 milyon lira…

Evde bakım maaşı yatan illerin hangileri olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı ödemesi alanlar her ay belirli tarihlerde hesaplarına yatan parayı çekiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kasım ayına ilişkin 2,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ



BAKAN YANIK’TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, bu doğrultuda, kasım ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

