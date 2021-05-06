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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte SMS ve E-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama...

06.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay başının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı ödemesi alan hak sahipleri merakla evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Evde bakım maaşı SMS ve E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte SMS ve E-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama...

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte SMS ve E-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama...

Evde bakım maaşı ödemesi yapılan hak sahipleri Mayıs ayının gelmesiyle evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunu merak ediyor. Bakıma muhtaç olan ve ağır engelli vatandaşlarımıza ödenen evde bakım maaşı SMS ve E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? SMS VE E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA...

Yapılan açıklamalara göre evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatırılacak. Evde bakım maaşı için bu ay henüz ödemelere başlanmadı. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor. Bunun için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

evde-bakim-maasi

Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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