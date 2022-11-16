FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı? 3.336 TL ödeme yapılıyor

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı? 3.336 TL ödeme yapılıyor

16.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Vatandaşlar kasım ayının gelmesi ile beraber yeni ödemeleri araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı? 3.336 TL ödeme yapılıyor

Evde bakım maaşı yatan iller, 16 Kasım itibari ile gündemde yer alıyor. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapılıyor. Vatandaşlar maaş sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika açıklamasında ödeme tarihi hakkında bilgi verdi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

3 BİN 336 TL ÖDENİYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.

evde-bakım-parası

Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni tahmin şaşırttı! Gram altın 1600 lira...Yeni tahmin şaşırttı! Gram altın 1600 lira...
Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'
ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zamÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam
Anahtar Kelimeler:
Evde bakım parası evde bakım maaşı evde bakım maaşı yatan iller

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.