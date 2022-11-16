Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı? 3.336 TL ödeme yapılıyor

Evde bakım maaşı yatan iller, 16 Kasım itibari ile gündemde yer alıyor. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapılıyor. Vatandaşlar maaş sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika açıklamasında ödeme tarihi hakkında bilgi verdi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

3 BİN 336 TL ÖDENİYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ



EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

