FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşını TC kimlik no ile e-Devlet’te kolayca sorgulayın

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşını TC kimlik no ile e-Devlet’te kolayca sorgulayın

11.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller her ay sorgulanıyor. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın ailelerine evde bakım ödemesi yaptıklarını söyledi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşını TC kimlik no ile e-Devlet’te kolayca sorgulayın

Evde bakım maaşı yatan illerin hangileri olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı ödemesi alanlar her ay belirli tarihlerde hesaplarına yatan parayı çekiyorlar. Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

BAKAN YANIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın ailelerine evde bakım ödemesi yaptıklarını söyledi.
Bakan Yanık, tüm sosyal politikaların odağında ailenin yer aldığını dile getirerek, "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailelerinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi aileyi desteklemeye dönük olarak üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz." dedi.
Ailesinin yanında hizmet vermenin mümkün olmadığı yaşlıların kuruluş bakımına alındığını aktaran Yanık, "Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimizle büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 27 bini aşkın büyüğümüze hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT için tek formül, iki ihtimal!EYT için tek formül, iki ihtimal!
'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak''EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'
Yeni dönem başladı! Artık kaymakamlıklar...Yeni dönem başladı! Artık kaymakamlıklar...
Anahtar Kelimeler:
evde bakım evde bakım maaşı evde bakım maaşı yatan iller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Taşıt kredisi ile araba alacaklar dikkat! Rüzgâr terse döndü: Bireysel kredi faizleri ise…

Taşıt kredisi ile araba alacaklar dikkat! Rüzgâr terse döndü: Bireysel kredi faizleri ise…

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.