Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşını TC kimlik no ile e-Devlet’te kolayca sorgulayın

Evde bakım maaşı yatan illerin hangileri olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı ödemesi alanlar her ay belirli tarihlerde hesaplarına yatan parayı çekiyorlar. Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

BAKAN YANIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın ailelerine evde bakım ödemesi yaptıklarını söyledi.

Bakan Yanık, tüm sosyal politikaların odağında ailenin yer aldığını dile getirerek, "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailelerinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi aileyi desteklemeye dönük olarak üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz." dedi.

Ailesinin yanında hizmet vermenin mümkün olmadığı yaşlıların kuruluş bakımına alındığını aktaran Yanık, "Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimizle büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 27 bini aşkın büyüğümüze hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

