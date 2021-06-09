Evde bakım maaşı yatan iller! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte e-Devlet ve SMS sorgulaması

Her ay evde bakım parası alan vatandaşlar haziran ayında evde bakım parasının hesaplarına yatıp yatmadığını merak ediyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç engellilere bakan kişilere bir nebze olsun maddi yardım sağlanmasını amaçlayan evde bakım parası, e-Devlet üzerinden veya SMS sorgulaması ile öğrenilebiliyor

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen evde bakım maaşı içinde bulunduğumuz haziran ayında henüz yatmadı. 15 Haziran tarihinde yatması planlanan evde bakım maaşı için ödemeler bu tarihten sonra başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden giriş yaparak sorgulama yapabileceği gibi SMS ile de sorgulama gerçekleştirebilir. Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-Devlet üzerinden ise giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.