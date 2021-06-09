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Evde bakım maaşı yatan iller! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte e-Devlet ve SMS sorgulaması

09.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı veya bakıma muhtaç engellilerin evde bakımlarını üstlenen aile üyelerinden birine evde bakım maaşı verilmektedir. Haberimizde haziran ayında evde bakım maaşının ne zaman yatacağını öğrenebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte e-Devlet ve SMS sorgulaması

Her ay evde bakım parası alan vatandaşlar haziran ayında evde bakım parasının hesaplarına yatıp yatmadığını merak ediyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç engellilere bakan kişilere bir nebze olsun maddi yardım sağlanmasını amaçlayan evde bakım parası, e-Devlet üzerinden veya SMS sorgulaması ile öğrenilebiliyor

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Belirlenen şartları sağlayan kişilere verilen evde bakım maaşı içinde bulunduğumuz haziran ayında henüz yatmadı. 15 Haziran tarihinde yatması planlanan evde bakım maaşı için ödemeler bu tarihten sonra başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden giriş yaparak sorgulama yapabileceği gibi SMS ile de sorgulama gerçekleştirebilir. Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-Devlet üzerinden ise giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde 1544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira oldu. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayında evde bakım maaşına zam gelmesi bekleniyor. Ancak resmi kaynaklardan konuyla ilgili olarak net bir açıklama yapılmadı.

Evde bakım maaşı yatan iller! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte e-Devlet ve SMS sorgulamasıı

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL’nin altında olmalı.

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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