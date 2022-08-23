Evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Ağustos 2022! Evde bakım maaşı yattı mı?

Bugün evde bakım maaşı yatan illerin listesi merak konusu oldu. Her ayın 15'i itibariyle ödenen evde bakım maşları sorgulaması e-devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ağustos'ta başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ödemeler hangi illerde yapıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor;
1- Gelir kriterlerinin uygun olması,
2- Bakıma muhtaçlık kriteri,
3- Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum