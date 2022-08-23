Evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Ağustos 2022! Evde bakım maaşı yattı mı?

Bugün evde bakım maaşı yatan illerin listesi merak konusu oldu. Her ayın 15'i itibariyle ödenen evde bakım maşları sorgulaması e-devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylere ve ailelerine ödenen evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ağustos'ta başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ödemeler hangi illerde yapıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

SMS ile sorgulama;

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

E-devlet ile sorgulama;

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 23 AĞUSTOS 2022

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor;

1- Gelir kriterlerinin uygun olması,

2- Bakıma muhtaçlık kriteri,

3- Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.





