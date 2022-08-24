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Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

24.08.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ile ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Peki 2022 evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

"Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası SMS yolu ile veya e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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