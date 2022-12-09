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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 9 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

09.12.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili yatan iller e-Devlet'ten öğrenilebiliyor. Ocak ayı için geri sayım devam ederken Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi internette 9 Aralık 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırıyor. Peki, Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 9 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı ile ilgili yatan iller 9 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı açıklandı. İşte evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih....

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Aralık ayı ödemeleri başladığında haberimiz güncellenecek.

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Sorgulamalar T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılıyor. Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Gelen sayfada ödemeler hakkında bilgiler yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

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