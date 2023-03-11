Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Bilindiği üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere ödenen bu maaş bu yıl 4 bin 337 TL'ye yükseldi. Paranın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabilmesinin yanı sıra SMS ile de sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? İşte başvuru şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

11 Mart 2023 itibarıyla evde bakım maaşı henüz hesaplara yatmadı. Maaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747'ye mesaj atabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Öte yandan sorgulamalar e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. T.C. Kimlik numarası ile e-Devlet uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Açılan sayfada ödemelere ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için kişinin;

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor.

Evde bakım parası alacak kişinin, engelli birey de dahil olmak üzere, net gelirleri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. Evde bakım maaşı başvurusu, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ yapılır.



