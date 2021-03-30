Evde bakım parası ne zaman yatıyor? İşte il il evde bakım maaşı sorgulama sayfası

Evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara destek olunması için bakanlık tarafından verilen evde bakım maaşı, il il yatırılıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilere bakanlar için verilen evde bakım maaşı her ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden ve SMS ile yapılabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemelerini e-Devlet’ten sorgulanabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanılarak giriş yapılmasının ardından arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili bilgiler görüntülenebilir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alır.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de yapılabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabilir. Mesaj gönderiminde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.