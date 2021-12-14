Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?

Evde bakım parası yatan iller listesinin açıklanmasının sonrasında hak sahibi vatandaşlar e-devlet üzerinden ve SMS yolu vasıtasıyla sorgulama yapabilecek. Her ay açıklanan liste vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

14 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

14 Aralık 2021 tarihinde evde bakım parası yatan iller listesi henüz duyurulmadı. Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arasında açıklanmakta. Bu sebeple bir değişiklik olmazsa Çarşamba gününe dek evde bakım parası yatan iller listesinin açıklanması beklenmemekte.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşların hesaplarına 1,658 TL evde bakım maaşı ödemesi yapılan evde bakım maaşı e-devlet ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor.

E-devlet ile sorgulamak için:



Öncelikle TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Ardından karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında gelen sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin ayrıntıları görebilirsiniz.

SMS ile sorgulamak için:



Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası vasıtasıyla alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabilmekte. Bunun için cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapılması durumunda 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.



