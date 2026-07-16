Evde Bakım Yardımı hesaplarda: 516 bin kişi yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM YARDIMINDAN 516 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, mevcut destek programına ilişkin güncel verileri de paylaştı.

Bakan Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 775 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle birlikte Evde Bakım Yardımı tutarının 15 bin 775 liraya yükseldiğini açıkladı.

Artırılan yardım tutarına ilişkin ödemelerin ise ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.