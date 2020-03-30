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Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında, evde kal çağrılarına uyan binlerce şirket çalışanlarını evden çalışma modeline geçirdi. Çalışanların evden çalışmaya başlamasıyla internet trafiğinde büyük artış yaşandı.

Evden çalışanlar internet trafiğini 3 kat artırdı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında, evde kal çağrılarına uyan binlerce şirket çalışanlarını evden çalışma modeline geçirdi. Çalışanların evden çalışmaya başlamasıyla internet trafiğinde büyük artış yaşandı.

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. Toplu organizasyonların iptal edilmesi ve okulların tatil edilmesinin yanı sıra şirketler çalışanlarınının sağlığı için evden çalışma modeline geçiş yapıyor. Bu geçiş sonrası bazı telekom operatörlerinin internet kullanımındaki artışın yüzde 50’leri bulduğunu duyurdu. NiobeWeb’in kurucusu Cüneyt Yağız ve hosting.com.tr CTO’su Fatih Gülsuyu internet tabanlı video yayıncıların yoğun kullanımdan kaynaklı bant sıkışmalarını önlemek için yayın kalitelerini yüzde 25 düşürdüklerini söyleyerek, yeni dönemde internetin artık günlük hayatın çok daha büyük bir parçası olduğunun altını çizdiler.

"Sunucuların yükü arttı"

Spor salonları, sinemalar ve benzer toplu etkinlik alanlarının da tedbir amaçlı kapatılması ile lokasyon bağımsız verilebilecek servislerin dijitale taşınmasının hız kazandığı gözlemleniyor. İzmir merkezli İnternet çözümleri üreten NiobeWeb tarafından yapılan bir araştırmada henüz evden çalışma sürecine geçişlerini tamamlamamış şirketlerde dahi iş toplantılarının tamamının internet ortamına taşındığı belirtiliyor. Danışmanlık ve özel eğitmenlik gibi branşlarda ise bu hizmetlerin uzaktan verilmeye devam edilebilmesi için gerekli internet altyapılarına talebin 3 kat arttığını belirten NiobeWeb’in kurucusu Cüneyt Yağız, “20 bini aşkın web sitesi barındıran altyapımızda Mart ayının ikinci haftasından itibaren internet trafiğinin yüzde 70 yükselirken, barındırma çözümleri üzerindeki medya dosyalarındaki artışın yüzde 20 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Şirketlerin ilerleyen süreçte internet görünürlüğünü daha da ciddiye alacağına inanıyoruz.” dedi.

"İşletmeler dijital dönüşümlerini hızlandırıyor"

Sürecin dijital dönüşümde adeta katalizör etkisi oluşturduğuna vurgu yapan bir diğer web çözümleri hizmet sağlayıcısı hosting.com.tr CTO’su Fatih Gülsuyu ise kendileri ile temas kuran firmaların, uzaktan çalışma süreci için özellikle verimlilik endişesi taşıdığını ancak uçtan uca iletişim ve koordinasyonu sağlayan dijital çözümlerle şirketlerin endişelerini rahatlıkla giderdiklerini aktardı. İnternet servislerine talepteki artışın yüzde 40’ı bulduğunu ve bu oranın giderek yükseleceğini söyleyen Fatih Gülsuyu, “Dijital dönüşümün Türkiye’de tam anlamıyla bu dönemde hissedildiğini görüyoruz. KOBİ ve girişimlerin yanı sıra büyük şirketler de operasyonlarını dijital ortamdan sürdürebilme yeteneğine ulaşmak istiyor. Bu krizin işletmelerimiz için ders niteliğinde olduğunu ve koronavirüs salgını sonrasında da bu dönemde kazanılan dijital alışkanlıkların sürdürülmesiyle daha verimli olunabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, evden çalışma, internet,

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