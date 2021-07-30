Evden çalışarak ayda en az 1000 TL kazanabilirsiniz! İşte, İŞKUR'un evden çalışma imkanlarıyla ilgili tüm detaylar

Belli başlı meslek gruplarında çalışanlar dışında pek çok kişi için evden çalışmak pek mümkün olamıyor. Özellikle de vasıfsız eleman konumundaki kadınlar, çocuklarını büyütürken çalışma hayatından uzaklaşmak zorunda kalıyor. Bu konuya en etkili çözüm ise İŞKUR'dan geliyor.

İŞKUR'UN SUNDUĞU EVDEN ÇALIŞMA İMKANI NEDİR?

Web tasarımı, yazarlık, editörlük, mimarlık gibi evden çalışma imkanı sunan işler dışında hepimiz bir işyerinde belli saat aralıklarında çalışmak zorundayız. Bazen çalışma saatleri, bazen ulaşım sorunları, bazen de evde bekleyen çocuğumuz sebebiyle çalışmamız faydadan çok zarara dönüşür. Ancak İŞKUR'un sunduğu evden çalışma imkanları sayesinde artık vasıflı vasıfsız birçok kişi için evden çalışma imkanı söz konusu. Bu imkan dahilinde paketleme, katlama gibi evde yapıp teslim edebileceğiniz pek çok işle tanışabilirsiniz.

İŞKUR'un geliştirdiği bu projenin temel amacı ise ev hanımlarına destek olmak ve çalışma hayatında yer almalarını sağlayarak maddi özgürlük kazandırmak. Hâl böyle olunca evden çalışma ilanlarına talep de bir hayli yoğun. Nikâh şekeri, sabun, toka, bitki çayı, aksesuar paketleme gibi işlerin yanı sıra tekstil ürünlerine düğme dikme, mandal montajlama, peçete yüzüğü yapma gibi pek çok iş seçeneği evden çalışmak isteyen kadınların başvurusunu bekliyor.

İŞKUR'UN EVDEN ÇALIŞMA İMKANLARINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

İŞKUR'un yayınladığı evde paketleme ilanlarına ulaşabilmek ve başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'da kaydınızın olması gerekir. Bu kayıt işlemini size en yakın İŞKUR şubesinden ya da İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz anda size bir meslek danışmanı atanır. Her türlü soru ve görüşlerinizi meslek danışmanınıza ileterek çözüm bulabilirsiniz.

Sisteme kayıt olurken vermiş olduğunuz eğitim, sertifika, tecrübe gibi bilgiler ve telefon numaranız İŞKUR tarafından kayıt altına alınır. Niteliklerinize ve arayışınıza uygun iş ilanları tespit edildiğinde kayıtlı telefon numaranıza mesaj gönderilerek haberdar edilirsiniz. İşi kabul etmeniz halinde yapacağınız paketleme işi evinize gönderilir ve parça başı şeklinde fiyatlandırılarak iş bitiminde paranız ödenir. Düzenli çalışarak ayda ortalama 1000 lira kazanabilirsiniz.



