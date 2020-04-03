Evden emekli maaşı ödemesi nasıl alınır? Nasıl başvuru yapılır?

Koronavirüs salgınına karşı en riskli grup 65 yaş ve üstündekiler. Bu gruptada çok saıda emekli bulunuyor. Nisan yayına girdik emekli maaşları alınmaya başlanıyor. Ancak sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlardan emekli olanlara evden emekli maaşı çekme fırsatı sağlıyor. Peki Evden emekli maaşı ödemesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

EVDEN EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Emekli maaşının eve teslim edilmesi için şu adımlar izleniyor:

Valilik veya kaymakamlığa başvuru

Maaşın yetkili görevliye teslimi

Emekli maaşın sahibine evinde teslimi

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.



