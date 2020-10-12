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Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 08:53 | Son Güncelleme

Son günlerin gözde işlerinden birisi de ev hanımlarının yaptığı evde paketleme işi oldu. Evden çalışarak para kazanmak isteyen kadınların tercih ettiği evde paketleme işi çok merak ediliyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu, iş ilanı veren firmalar listesi var mı?

Evden paketleme işi veren firmalar... 2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?

Koronavirüsten dolayı evden dışarı çıkmayı tercih etmeyen ama evden çalışarak para kazanmak isteyen kadınların tercih ettiği evde paketleme işi çok merak ediliyor. Son günlerin gözde işlerinden birisi de ev hanımlarının yaptığı evde paketleme işi oldu. Evde paketleme işi için nereye başvurulur, evde paketleme işi aylık geliri ne kadardır merak edilen sorulan arasında yer alıyor. Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıları olumlu yönde devam ediyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur?Peki İŞKUR evden paketleme ilanı veren firmalar listesi var mı?
İŞKUR evde paketleme işi aylık geliri

İŞKUR EVDEN PAKETLEME İLANI VEREN FİRMALAR

İŞKUR'dan ilan vererek evden paketleme işi yaptıran firmaların bilgileri yine İŞKUR üzerinden öğrenilebilecektir. İŞKUR evden paketleme kaydı yaptıran kişi bu numaralara kendisi ulaşamayacak, İŞKUR tarafından arandığında bilgi sahibi olacaktır. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek. Gelen SMS doğrultusunda işi kabul eden ev hanımları para kazanmaya başlayacak...
İŞKUR evde paketleme işi aylık geliri

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR?

Daha çok kadınların kulaktan kulağa duymasıyla yayıyan evde paketleme işi başvurusu nereye yapılır merak ediliyor. İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvurulur araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Evde paketleme işine katılmak isteyen kadınlar, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptıracak. Kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu dolduracak.

Formun doldurulmasının ardından, İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek. Gelen SMS doğrultusunda işi kabul eden ev hanımları para kazanmaya başlayacak...
İŞKUR evde paketleme işi aylık geliri
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Aşağıdaki linkten de başvuru gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR EVDEN PAKETLEME BAŞVURU FORMU

EVDE PAKETLEME İŞİ AYLIK NE KADAR KAZANDIRIYOR?

İŞKUR evde paketleme işi ayda ne kadar kazandırıyor her zaman merak edilen bir konu. İŞKUR evde paketleme işi aylık geliri kişinin becerisine göre değişiyor. İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.


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