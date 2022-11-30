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Evi, arsası, yazlığı olanlar dikkat! Emlak vergisinde son gün bugün! Cezası var

30.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Evi, arsası, yazlığı, bağı, bahçesi olan milyonlarca kişi için son gün geldi. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri bugün sona erecek. Emlak vergisini geciktirenler ise faizi ile birlikte ödeme yapmak zorunda kalacak. Ödemeler belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte emlak vergisinde bilmeniz gerekenler…

Evi, arsası, yazlığı olanlar dikkat! Emlak vergisinde son gün bugün! Cezası var

Son dakika: Gayrimenkul sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Eğer eviniz, iş yeriniz, arsanız, tarla, bağ, bahçe ve yazlık ev gibi taşınmazlara sahipseniz bugün son gün. Emlak Vergisi ödemeleri ikinci taksit ödemeleri için süre bugün doluyor. Peki kimler bu vergiyi öder, nasıl hesaplanır, kimler muaf tutulacak? İşte vergi ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi...
Emlak vergisi oranı dört yılda bir takdir komisyonlarınca kararlaştırılıyor. Geçen yıl 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerler belirlendi. 2022 yılı için vergi artışı yüzde 36,20 oldu.

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak.

Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR, ÖDEMELER NASIL YAPILIR?

2022 yılı emlak vergisi ödemelerinde 2. Taksitler belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ve e-Devlet üzerinden ödenebiliyor. Emlak Vergisi sorgulama Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?

Emlak vergisinin mükellefi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır.

GECİKME CEZASI

Muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Cezalarda ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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vergi emlak

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