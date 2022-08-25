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Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

25.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evi olan milyonlarca kişi ilgilnediren haber geldi. Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, 2023 yılında emlak vergisine esas olacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirledi.Buna göre 1. sınıf inşaatın ortalama metrekare bedeli 2367 lira oldu. Bu rakamlar emlak vergisinin belirlenmesinde önemli paya sahip.

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Evi olanları ilgilendiren ve emlak vergisinin belirlenmesinde önemli paya sahip olan veriler açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde 2023 yılında geçerli olacak oranları açıkladı. Buna göre 1. sınıf inşaatın ortalama metrekare bedeli 2367 lira oldu. Emlak vergisinin belirlenmesinde önemli paya sahip olan veriler açıklandı. 2023 yılından itibaren geçerli olacak olan veriler Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ortak çalışma sonucu ortaya çıkan Bina metrekare normal Inşaat maliyetleri belli oldu.

2023 yılında uygulanacak olan emlak vergisine esas olacak verilerin vatandaşları ilgilendiren tarafında betonarme meskenler için lüks inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 3573 lira, azami 4010 lira, ortalama da 3791 lira oldu.

  1. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 2256 lira, azami 2479 lira, ortalama da 2367 lira oldu.

  2. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı 1445 lira, azami 1716 lira, ortalama da 1580 lira oldu.

  3. sınıf inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyat 1019 lira, azami 1219 lira, ortalama da 1119 lira oldu.

Basit inşaatlarda asgari metrekare imalat fiyatı asgari 519 lira, azami 734 lira, ortalama da 626 lira olacak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
vergi İnşaat emlak
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