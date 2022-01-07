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Evini kiraya verenler dikkat! Kira geliri vergisine yeni düzenleme

07.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi. Yeniden değerlenme oranın belirlenmesinin ardınan 2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

Evini kiraya verenler dikkat! Kira geliri vergisine yeni düzenleme

Yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 12 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ortalamasına göre 2022'de yüzde 36,2 olarak belirlendi. Oranın belirlenmesiyle birlikte kir geliri verginde yeni düzenlemeye gidildi.2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak. İşverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, 2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak. 9 bin 500 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL’yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.

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ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202’de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.

2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Resmen kira geliri olanları soyuyorlar.
MİLLET KONTRAT YAPTIRMIYOR VERGİ VERMEMEK İÇİN

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