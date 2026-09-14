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Evlenecek gençler dikkat! İndirim desteği sunan firma sayısı 1191’e ulaştı

Evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik desteklerde kapsam genişliyor. Gençlere indirim sunan firma sayısı 1191’e yükselirken, farklı alanlardaki avantajlar da dikkat çekiyor.

Evlenecek gençler dikkat! İndirim desteği sunan firma sayısı 1191’e ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik yürüttüğü destek çalışmalarında işbirliği ağı genişlemeye devam ediyor. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında gençlere indirim sunan firma sayısı 1191’e yükseldi.

Bakanlığın “Aile ve Gençlik Fonu” çerçevesinde yürüttüğü proje, evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini ve bu süreçte karşılaşacakları harcamaların azaltılmasını hedefliyor. Proje kapsamında firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de çeşitli işbirlikleri gerçekleştiriliyor.

Evlenecek gençler dikkat! İndirim desteği sunan firma sayısı 1191’e ulaştı 1

YEREL FİRMALARIN SAYISI 1147’YE ULAŞTI

İşbirliği ağına dahil olan firmaların 1147’si yerel, 44’ü ise ulusal düzeyde faaliyet gösteriyor. Yerel düzeyde anlaşma yapılan firma sayısı 1132’den 1147’ye yükselirken, 44 ulusal firmayla yapılan anlaşmalarla birlikte gençlere indirim sağlayan toplam firma sayısı 1191 oldu.

Bakanlık, hem yerel hem de ulusal ölçekte yeni anlaşmalar yapılması için görüşmelerini ve çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetimle işbirliği gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda 44 ulusal firma, 1147 yerel firma, 22 sivil toplum kuruluşu ve 190 yerel yönetim olmak üzere toplam 1403 kurum ve kuruluşla işbirliği kurulmuş oldu.

Evlenecek gençler dikkat! İndirim desteği sunan firma sayısı 1191’e ulaştı 2

İNDİRİMLER YÜZDE 40’A KADAR ÇIKIYOR

Evlilik hazırlığında alışveriş yapan gençler, proje kapsamında anlaşma sağlanan firmaların sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Bazı firmalar mevcut kampanyalarına ek indirim uygularken, bazı firmalarda satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlanıyor.

Desteklerden yararlanmak isteyen çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor. Kampanyalar ve indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ilişkin detaylara ise “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Evlenecek gençler dikkat! İndirim desteği sunan firma sayısı 1191’e ulaştı 3

190 BELEDİYEDEN EVLİLİK HAZIRLIĞINA DESTEK

Proje kapsamında yerel yönetimlerle kurulan işbirlikleri de gençlere farklı alanlarda destek sağlıyor. Toplam 190 belediye, evlenecek gençler için ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sunuyor.

Bakanlık, bu çalışmalarla hem aile yapısının güçlendirilmesini hem gençlerin sosyal risklerden korunmasına katkı sağlanmasını hem de gençlerin gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ise bu hedefler doğrultusunda 2024 yılında hayata geçirilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
evlilik indirim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı proje
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