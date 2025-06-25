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Evlenecekler, yeni eve taşınacaklar dikkat! Bakan Kurum az önce duyurdu: İstanbul’a kiralık sosyal konut geliyor!

İstanbul’da artan kiraları dengeleme ve kentsel dönüşüme katkı sunma adına çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı için hazırlıklara başladıklarını duyurdu!

Evlenecekler, yeni eve taşınacaklar dikkat! Bakan Kurum az önce duyurdu: İstanbul’a kiralık sosyal konut geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz.

HEM AVRUPA YAKASINDA HEM ANADOLU YAKASINDA

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi hayata geçireceklerini belirterek, “Proje kapsamında, başta İstanbul olmak üzere tüm illerde ve ilçelerde konut ihtiyacına yönelik çalışmalar yürütülecek. Anadolu ve Avrupa yakalarında kiralık sosyal konutların inşa edilecek. Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek” dedi.

SANAYİDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bakan Kurum, “İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı işbirliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

ista

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kiralık daire
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