Evleneceklere müjde! Evlenme ödeneği nedir? Evlenme ödeneğinin şartları nelerdir?

Evlenecek kişilere devlet kanalıyla çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği desteği sağlanıyor. Tek sefere mahsus verilen evlenme ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına yönelik olarak ödenir. Evlenme hazırlığı yapan yetim kız çocuklarının evlenme ödeneğinden yararlanması için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Peki evlenme ödeneği nasıl alınır? Evlenme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Evlenme ödeneği temelde kişilerin hazırlıklarına maddi destek sağlamak amacıyla verilir. Resmi nikahın gerçekleşmesinden sonra SGK’dan yetim aylığı alan kız çocuklarının maaşı kesilir. Bu nedenle evlenme tarihinden itibaren aylığın iki yıllık tutarı tek sefere mahsus olarak ödenir. Evlenme ödeneği yalnızca ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenir. Vefat eden eşinden dolayı aylık alan kadınların yeniden evlenmesi durumunda çeyiz parası ödenmez. Dul aylığı alan kişilerin evlendiklerinde aylıkları kesilir ancak evlenme ödeneğini hakkı tanınmaz.
Evlenme ödeneğinden yararlanmak için 1 Ekim 2008 tarihinden sonra SGK’ya sigortalı olarak bildirilerek işe başlayanların başvuru yapması gerekir. Evlenme ödeneği başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılır. Başvuru sırasında talebini ileten kişilerden dilekçe istenir. Aynı zamanda Medeni Kanuna uygun olarak resmi nikah işlemi tamamlanan kişilerin dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneği de SGK’ya verilmesi şarttır. Resmi nikahın ardından 5 yıl içerisinde evlenme ödeneği başvurusu yapılmazsa hak sahipliği iptal edilir.
Evlenme ödeneği şartları arasında ise temel olarak kişilerin evlenmesi yer alır. Aynı zamanda evlenecek olan kişinin nikah tarihinde SGK üzerinden ölüm aylığı alıyor olması gerekir. Son adımda ise evlilik nedeniyle kişilerin ölüm aylığının kesilecek olması gereklidir.
Evlenme ödeneği ne kadar sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Evlenme ödeneğinin miktarı aslında yetim aylığı tutarı üzerinden hesaplanır. Evlenme ödeneği olarak yetim aylığının 2 yıllık birikmiş hali ödenir. Toplu olarak verilen evlenme ödeneğinin geri ödemesi yapılmaz. Ancak boşanma halinde yetim maaşının yeniden bağlanabilmesi için 2 yıllık sürenin tamamlanması şarttır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum