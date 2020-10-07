Evleneceklere müjde! Evlenme ödeneği nedir? Evlenme ödeneğinin şartları nelerdir?

Evlenecek kişilere devlet kanalıyla çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği desteği sağlanıyor. Tek sefere mahsus verilen evlenme ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına yönelik olarak ödenir. Evlenme hazırlığı yapan yetim kız çocuklarının evlenme ödeneğinden yararlanması için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Peki evlenme ödeneği nasıl alınır? Evlenme ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

EVLENME ÖDENEĞİ NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Evlenme ödeneği temelde kişilerin hazırlıklarına maddi destek sağlamak amacıyla verilir. Resmi nikahın gerçekleşmesinden sonra SGK’dan yetim aylığı alan kız çocuklarının maaşı kesilir. Bu nedenle evlenme tarihinden itibaren aylığın iki yıllık tutarı tek sefere mahsus olarak ödenir. Evlenme ödeneği yalnızca ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenir. Vefat eden eşinden dolayı aylık alan kadınların yeniden evlenmesi durumunda çeyiz parası ödenmez. Dul aylığı alan kişilerin evlendiklerinde aylıkları kesilir ancak evlenme ödeneğini hakkı tanınmaz.