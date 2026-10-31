Evlenecekleri ilgilendiriyor! Borçsuz nasıl evlenilir? Uzman isim tek tek açıkladı

Evlilik hazırlığı yapan birçok genç yapılacak olan masraf engeline takılıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında verilen faizsiz kredi desteğinden,

SGK'nın çeyiz parasından ve yararlanılacak pek çok haktan bahsetti.

Karakaş, özellikle çocuk sahibi olan çiftlere sağlanan kredi kolaylıklarına ve başvuru şartlarına dikkat çekti.

250 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan faizsiz kredi desteğinin 150 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildiğini hatırlatan Karakaş, kredi tutarının çiftlerin yaşına göre belirlendiğini aktardı.

Buna göre her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL kredi desteği veriliyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması hâlinde ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.

İsa Karakaş yazısında bu durumu şöyle anlattı:

"Yuva kurmak her gencin hayalidir. Ancak düğün masrafları ve ev eşyası telaşı göz korkutur. Gençlerin yükünü hafifletmek için Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteği verilmektedir. Pilot iller olarak deprem bölgesi seçilen bu uygulama artık ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Üstelik destek 150.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir. Buna göre;

18-25 Yaş Aralığındaki Çiftler: Eşlerin her ikisi de 18-25 yaş arasında (26 yaşından gün almamış) ise kredi tutarı tam 250.000 TL olmaktadır.

26-29 Yaş Aralığındaki Çiftler: Eşlerden en az biri 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarı 200.000 TL olarak uygulanmaktadır.

YENİ DÜZENLEME

Başvuru yapabilmek için son 6 aylık gelir şartı önceden asgari ücretin 2,3 katıydı. Yeni düzenleme ile bu sınır asgari ücretin 2,5 katına çıkarılmıştır.

Böylece geliri biraz daha yüksek olan çalışan gençlerimiz de bu büyük imkândan faydalanma hakkı kazanmıştır."

İKİNCİ ÇOCUKTA KALAN BORÇ SİLİNİYOR

Faizsiz kredi desteğinin en dikkat çekici avantajlarından biri de çocuk sahibi olan çiftlere tanınan kolaylıklar. İsa Karakaş, geri ödeme döneminde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitinin hibe edildiğini, kalan taksitlerin ise 12 ay faizsiz ertelendiğini aktardı.

Örnek üzerinden uygulamayı anlatan Karakaş, 2026 yılının Mayıs ayında kredi taksitlerini ödemeye başlayan ve Temmuz ayında ilk çocuğunu kucağına alan bir çiftin, ağustos ayından itibaren 12 aylık taksit yükünden kurtulabileceğini belirtti. Kalan taksitler de faizsiz olarak bir yıl erteleniyor.

Uzman isim bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bu projenin sunduğu en büyük kolaylık geri ödeme aşamasında ortaya çıkmaktadır. Kredi, son derece cazip. Toplam 48 aylık bir vadeye sahiptir. İlk 24 ay ödemesiz + Sonraki 24 ay taksit ödemeli.

“Ben taksit ödemek istemiyorum diyorsanız” bu işin püf noktası çocuklarda gizli.

"Evlat rızıktır, berekettir." Aileye katılan her bebek borcun silinmesini sağlar. Düzenleme şu şekilde çalışır:

İLK BEBEKTE: 12 AY HİBE + 12 AY ERTELEME

Geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık kredi taksiti tamamen hibe edilir. Yani devlet tarafından silinir. Kalan taksitler ise faizsiz olarak 12 ay boyunca ertelenir.

Örnek Senaryo: Ali ile Aliye çifti düşünelim. 2 yıllık ödemesiz dönemi bitirip Mayıs 2026'da taksit ödemeye başlasınlar. Temmuz 2026'da ilk bebekleri doğsun.

Hibe: Ağustos 2026 ile Temmuz 2027 arasındaki 12 taksit borç tamamen silinir.

Erteleme: Kalan 9 taksit ise faizsiz olarak 1 yıl sonraya ötelenir.

Ödeme: Çiftimiz kalan 9 taksiti Ağustos 2028 ile Nisan 2029 arasında öder.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ: KREDİ BORCU TAMAMEN SIFIRLANIR!

İlk çocuk nedeniyle vade süresi 60 aya uzamaktadır. Bu 60 aylık süre içinde ikinci çocuk sahibi olunduğu takdirde, kalan TÜM kredi borcu hibe edilir. Borç tamamen kapatılır ve taksit ödemesi biter"

BORÇSUZ EVLİLİK İÇİN PÜF NOKTALARI TEK TEK AÇIKLADI

Karakaş yazısının devamında şunları söyledi:

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkar, doğru plan borcu yoldan çıkar." Yuva kurarken şu altın kuralları asla unutmayın:

Erken Başvurun: Nikâh tarihiniz kesinleşir kesinleşmez e-Devlet’e giriş yaparak sistem üzerinden hemen başvurunuzu yapın.

Ödemesiz Dönemi Değerlendirin: İlk 24 ay ödeme yok. Bu dönemi birikim yapmak ve evin temel ihtiyaçlarını kapatmak için fırsat bilin.

Çocuk Formülü: Yukarıda açıkladığımız gibi çocuk sahibi olursanız ana para taksitlerinden de tamamen kurtulabilirsiniz.

Resmî Siteden Şaşmayın: Tüm başvuru ve erteleme taleplerinizi yalnızca e-Devlet ve resmî bakanlık sitesi üzerinden yürütün.

ÇEYİZ PARASI SGK TARAFINDAN ÖDENİYOR

Halk arasında "çeyiz parası" olarak bilinen yardım, SGK tarafından ödenmektedir. Bu hak sadece kız çocuklarına tanınmıştır. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir?

-SSK'dan babası veya anası üzerinden yetim aylığı alan kız çocukları.

-Geliri olan ve evlendiği için maaşı kesilen yetim kızlar.

-Ödeme miktarı tam 24 aylık (2 yıllık) tutardır. Peşin olarak ödenir. Emekli Sandığı'na tabi merhum memurların yetim kız çocuklarına "Evlenme İkramiyesi" öder. Ödeme miktarı 12 aylık (1 yıllık) maaş tutarıdır.

DEVLET KATKILI ÇEYİZ HESABI: GELECEĞE YATIRIM

Devlet sadece evlilik anında değil, evlilik öncesinde de tasarrufu teşvik etmektedir.

Çeyiz hesabı sistemi: Bankalarda özel bir çeyiz hesabı açılır.

En az 3 yıl düzenli birikim yapılır.

Evlilik 27 yaş doldurulmadan önce gerçekleşmelidir.

Sağlanan Avantajlar: Toplam birikimin %25’i oranında Devlet Katkısı ödenir. Birikimler faizsiz katılım hesaplarında değerlenir, kâr payı getirisi sağlar.