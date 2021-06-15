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Evlenene devletten destek! 11 bin 32 TL'ye kadar yardım yapılıyor!

15.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenecek çiftlere devletten verilen 2 ayrı destek bulunuyor. 24 maaş evlilik ödeneği ile 11 bin 32 TL’ye kadar ulaşan çeyiz yardımı veriliyor. Maaşı 750 TL olan, 18 bin TL ödenek alabiliyor. İşte evlenme ödeneğine dair bilgiler.

Evlenene devletten destek! 11 bin 32 TL'ye kadar yardım yapılıyor!

Gençler ev eşyalarını alsın, çeyiz dizmesi için diğer taraftan da Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden çeyiz hesabı ile birikim yapsın diye devletten vatandaşa destek veriliyor. 2 yıllık tutar hesabından bakıldığında 750 TL alana 18 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

ÇEYİZ YARDIMI KİMLERE ÖDENİYOR?

Anne ve babasından aylık-gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor.

Sadece SSK'lılar değil, Bağ- Kur'dan yetim aylığı yardımı alanlar da bu olanaktan faydalanabiliyor.

ESKİ EŞİYLE TEKRARDAN EVLENEN FAYDALANIR MI?

Dul olup tekrardan evlenenler, eski eşle nikah tazeleyenler çeyiz yardımından faydalanamıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan son gelir ya da aylığın 2 senelik tutarı kadar ödeniyor.

750 Türk lirası alana 18 bin Türk lirası veriliyor.

BOŞANMA DURUMUNDA NE OLUR?

Kız çocuğunun boşanması hâlinde anne veya babasından tekrardan geliraylık alması adına 2 sene geçmesi gerek.

NASIL ALINIYOR?

SGK'ye yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

BİR KEREYE MAHSUS MU VERİLİYOR?

Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın yalnızca bir defaya mahsus ödeniyor.

Evlenene devletten destek! 11 bin 32 TL'ye kadar yardım yapılıyorr

BİRİKİME DEVLETTEN KATKI

Evlenecek çiftlere bir destek de çeyiz hesabıyla veriliyor.

18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar çeyiz hesabı açabiliyor. En az 3 sene boyunca çeyiz hesabına düzenli bir şekilde ödeme yapılması gerek. 18 yaşından küçüklere de velisi hesap açtırabiliyor.

Devlet katkısı birikim süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıran vatandaşlara hesapta biriken paranın yüzde 25'ini, 11 bin 32 Türk lirasını geçmemek suretiyle devlet katkısı veriliyor.

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