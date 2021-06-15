Evlenene devletten destek! 11 bin 32 TL'ye kadar yardım yapılıyor!

Gençler ev eşyalarını alsın, çeyiz dizmesi için diğer taraftan da Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden çeyiz hesabı ile birikim yapsın diye devletten vatandaşa destek veriliyor. 2 yıllık tutar hesabından bakıldığında 750 TL alana 18 bin TL’ye kadar destek veriliyor.
Anne ve babasından aylık-gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda ödeniyor.
Sadece SSK'lılar değil, Bağ- Kur'dan yetim aylığı yardımı alanlar da bu olanaktan faydalanabiliyor.
Dul olup tekrardan evlenenler, eski eşle nikah tazeleyenler çeyiz yardımından faydalanamıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan son gelir ya da aylığın 2 senelik tutarı kadar ödeniyor.
750 Türk lirası alana 18 bin Türk lirası veriliyor.
Kız çocuğunun boşanması hâlinde anne veya babasından tekrardan geliraylık alması adına 2 sene geçmesi gerek.
SGK'ye yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın yalnızca bir defaya mahsus ödeniyor.
Evlenecek çiftlere bir destek de çeyiz hesabıyla veriliyor.
18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar çeyiz hesabı açabiliyor. En az 3 sene boyunca çeyiz hesabına düzenli bir şekilde ödeme yapılması gerek. 18 yaşından küçüklere de velisi hesap açtırabiliyor.
Devlet katkısı birikim süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıran vatandaşlara hesapta biriken paranın yüzde 25'ini, 11 bin 32 Türk lirasını geçmemek suretiyle devlet katkısı veriliyor.
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