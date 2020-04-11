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Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Evlilik kararı alan yetim kız çocuklarına devletten çeyiz parası desteği geldi. Anne ya da babasından yetim maaşı alan kız çocuklarının resmi nikah ile evlenmesi durumunda SGK'dan aldıkları maaşları kesilir. Yetim maaşının kesilmesinden ortaya çıkan durumun mağduriyet yaratmaması için toplu ödeme yapılır. Kız çocuklarına verilen çeyiz parası 24 aylık yetim aylığının toplamı olarak hesaplanır.

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Yetim kız çocuklarına verilecek çeyiz parası miktarı, ödenen yetim maaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Çeyiz parası almak için mutlaka kız çocuklarının resmi başvuru yapması gerekir. Çeyiz ödeneği için vatandaşların, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden başvurularını iletmeleri şarttır.

Kardeş sayısı, alınan maaşın tutarı ve vatandaşların başvuru yaptığı dönemdeki asgari ücret, çeyiz parasının hesaplanmasını direkt olarak etkiler. SSK (4A) veya BAĞ-KUR'a (4B) bağlı olarak yetim aylığı alan kız çocukları, evlilik öncesinde alınan son maaşın 24 katını çeyiz parası olarak alırlar. Emekli Sandığı'na (4C) bağlı olarak yetim maaşı alanların çeyiz parası, evlilik öncesinde alınan son maaşın 12 katı belirlenmiştir. Peki çeyiz parası nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, çeyiz parasına dair merak edilen bütün detaylar...

ÇEYİZ PARASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

  • Çeyiz parası, yetim aylığı alan kız çocuklarının evlilik sırasında toplu olarak para yardımı almalarını ifade eder.

  • Çeyiz parası yalnızca anne ve babasının vefat etmesi durumunda, yetim aylığı almaya hak kazanan kız çocuklarına verilir. Erkek çocuklarının yetim aylığı almasına rağmen, çeyiz parası alma gibi bir hakları yoktur.

  • Kız çocukların çeyiz parasından yararlanmak için, ilk evliliklerini yapacak olmaları gerekir. İkinci evliliğini yapacak dul ve yetim aylığı alan kişilerin çeyiz parasından yararlanması mümkün değildir.

  • Çeyiz parası almak isteyen kız çocukları için herhangi bir yaş sınırlandırması yoktur. İlk evlendikleri yaş ne olursa olsun kız çocukları çeyiz yardımını alabilir.

  • Çeyiz parası başvurusu resmi nikahın kıyılmasının ardından yapılmalıdır. Resmi nikahı olmayan kişilere ödeme yapılmaz. Nikahın sisteme düşmemesi durumda başvuru yapanların evlilik cüzdanı ile başvuru yapması gerekir.

  • Çeyiz parası tek sefere mahsus olarak toplu bir şekilde yapılan ödemedir.

  • Çeyiz parası almak isteyen kişilerin mutlaka evlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvurularını iletmesi gerekir. 5 yıl içinde yapılmayan başvurular sonucunda kişiler haklarını kaybeder.

    • ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

    Çeyiz parası ödeneğinden yararlanmak için kız çocuklarının ikametgah adresine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne giderek bizzat başvurularını iletmeleri gerekir. Çeyiz parası başvurusu için herhangi bir online başvuru kanalı bulunmamaktadır. Ancak başvurunun yapılmasının ardından süreci takip etmek için, e-Devlet kapısı kullanılır. Çeyiz parası başvurusu işlemi tamamlandıktan sonra 15-90 gün arasında ödeme yapılmaktadır.

    Çeyiz parası başvurusu için gerekli olan belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir:

    • Başvuru sahibine ait kimlik belgesinin fotokopisi

    • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan çeyiz parası başvurusu formu

    • Resmi nikahın kıyıldığını gösteren evlenme belgesi veya güncellenen nüfus cüzdanının fotokopisi

    • Yetim aylığının alındığını gösteren belge

    ÇEYİZ PARASI ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

    Çeyiz parası ödemesi Ziraat Bankası hesabı üzerinden yapılmaktadır. Başvurusunu ileten kişilerin, adına Ziraat Bankası hesabının bulunmaması durumunda ise hesap oluşturulması istenir. Çeyiz parası ödemesi onaylandıktan sonra 15-90 gün içerisinde ödeme Ziraat Bankası hesabına yatırılır. Kişilerin aynı gün içinde yatırılan parayı çekip kullanma hakkı saklı tutulmuştur.

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