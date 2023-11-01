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Evlenenlere 150 bin TL kredi ne zaman verilecek? Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları ne? Bakan Göktaş açıkladı

01.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından evlenme hazırlığında olan çiftler ise evlilik kredisinin ne zaman verileceğini ve şartlarını merak etmeye başladılar. Bakan Göktaş'tan gençlere 150 bin TL kredi müjdesi geldi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Evlenenlere 150 bin TL kredi ne zaman verilecek? Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları ne? Bakan Göktaş açıkladı

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini açıkladı. Peki, evlenenlere 150 bin TL kredi ne zaman verilecek, şartlar ne? İşte tüm ayrıntılar...

EVLENENLERE 150 BİN TL KREDİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Konunun önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

Evlenenlere 150 bin TL kredi 2

YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NE?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini söyledi. Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

Evlenenlere 150 bin TL kredi 4

''Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Evlenenlere 150 bin TL kredi 3

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.''

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