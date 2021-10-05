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Evlenenlere müjde! 24 bin liraya kadar destek

05.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet, evlenip yuva kurmak isteyenler için çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar şartlara bağlı olarak değişiyor. Bu haberimizde sizler için çeyiz yardımı ile ilgili tüm sorularınızı yanıtladık.

Evlenenlere müjde! 24 bin liraya kadar destek

Evlenip yuva kurmak isteyen pek çok kişi geçim sıkıntısı nedeniyle bir türlü hayallerine kavuşamıyor. Devlet ise gençler için çeşitli destekler sunuyor. Bu desteklerden yararlanmak için ise bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlayanlara 9 bin liradan 24 bin liraya kadar çeyiz yardımı sağlanıyor. İşte devletin evlenenlere yönelik sağladığı destekler ve şartlar…

ÇEYİZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Evlenen herkes çeyiz yardımından yararlanamıyor. Bu yardımdan babalarından yetim maaşı alan kız çocukları yararlanabiliyor. Kaç yaşında olursanız olur yetim maaşı alıyorsanız evlendiğinizde çeyiz parasından yararlanabilirsiniz. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Ödemeler ise evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor.

Ödenen rakam ise kız çocuğunun aldığı yetim maaşına göre değişiyor. Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Emekli aylığı bin 500 liradan az olamıyor. Buna göre yüzde 25 hisse oranı olan bir kız çocuğu en az 375 lira ölüm aylığı alıyor. Bu kişinin alacağı çeyiz parası 9 bin lira oluyor.

ÇEYİZ YARDIMI İÇİN NEREYE MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayanın hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

İKİNCİ EVLİLİKLERDE ÇEYİZ PARASI ALINIR MI?

Çeyiz parasından yetim kız çocuğunun bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor.

ÇEYİZ PARASI ALINCA DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?

Yetim kız çocuğu evlendiğinde çeyiz parasından yararlanmak isterse, kendisi gibi kız kardeşi ya da ablası da yetim maaşı alıyorsa evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artar. Evlenen kızın da 24 aylık süresi bittiğinde maaşı kesilir.

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