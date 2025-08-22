FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Evlenirken bir kez daha düşünün! Artık lüks oldu: Ortalama maliyet 850 bin TL'yi aştı

İstanbul'da evlenmek gittikçe zorlaşıyor. 2025 yılında bir salon düğünüyle ev kurmanın bedeli dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl ortalama 400-500 bin TL arasında olan düğün harcamaları, bu yıl 1 milyon liraya yaklaşarak çiftlerin bütçesini aşıyor. İşte kalem kalem hesaplamalar...

Evlenirken bir kez daha düşünün! Artık lüks oldu: Ortalama maliyet 850 bin TL'yi aştı
Cansu Akalp

İstanbul'da evlenmek isteyen herkesi ilgilendiriyor! Çiftlerin evlilik hazırlıklarında harcadıkları ücret adeta dudak uçuklatıyor. Evlenmek isteyenler düğün salonu, beyaz eşya, mobilya, kiralık ev gibi bir çok gideri hesaplamaya başladı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın 2025 yılına ilişkin yaptığı çarpıcı bir araştırma, evlilik maliyetlerini gözler önüne serdi. Ajansın hesaplamalarına göre, İstanbul'da evlenmenin ortalama bedeli 850 bin 95 liraya ulaşıyor.

KINA, NİŞAN, TAKI ALIMI VE BALAYI DAHİL DEĞİL!

Rapor, çiftlerin evlilik için yaptığı temel harcamaları kapsıyor. Salon düğünü, beyaz eşya, mobilya ve kiralık ev gibi kalemlerin dahil edildiği hesaplamada; kına gecesi, nişan töreni, takı alımı ve balayı gibi ek giderler ise maliyete yansıtılmadı.

Evlenirken bir kez daha düşünün! Artık lüks oldu: Ortalama maliyet 850 bin TL yi aştı 1

EN YÜKSEK ARTIŞLARDAN BİRİ SALON KİRALAMA!

Evlilik masraflarında en yüksek artışlardan biri salon kiralamada yaşandı. 2024’te ortalama 70 bin TL olan düğün salonu kirası, 2025’te %88,3 artışla 131.800 TL’ye çıktı. Kır düğünü için mekan kiralama bedeli ise 235.000 TL’den 263.600 TL’ye yükseldi.

Toplam maliyete bakıldığında, salon düğünü tercih eden çiftlerin gideri geçen yıla kıyasla %44,2 artarken, kır düğünü yapanların maliyeti %30,2 artışla 981.895 TL’ye ulaştı.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA HARCAMALARI DA ARTTI!

Ev kurma sürecinin temel bileşenlerinden beyaz eşya ve mobilya harcamaları da önemli ölçüde arttı. Beyaz eşya için ortalama harcama %36,1 artarak 142.870 TL’ye, mobilya harcaması ise %25,7 artışla 185.905 TL’ye yükseldi. İstanbul’da yeni ev kiralama süreci – kira, depozito ve komisyon dahil – 2025’te ortalama 135.628 TL olarak hesaplandı. Bu kalemdeki yıllık artış oranı %40,7 oldu.

Evlenirken bir kez daha düşünün! Artık lüks oldu: Ortalama maliyet 850 bin TL yi aştı 2

ÇEYİZ ALIŞVERİŞİ %49,3 ARTTI!

Çeyiz harcamaları da çiftlerin bütçesini zorlayan kalemler arasında yer aldı. Ev tekstilinden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeyiz alışverişi 2024’te 170.099 TL iken, 2025’te %49,3 artarak 253.892 TL’ye çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı, bu artışların kına, nişan ve balayı dahil edilmeden yapılan hesaplamalarla ortaya çıktığını vurgularken, toplam evlilik maliyetinin gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın satışında yeni dönem! 'Çok şaşıracağınız bir gelişme'Altın satışında yeni dönem! 'Çok şaşıracağınız bir gelişme'
Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Ateş açılıp düşürüldüKaçak elektrik denetimi yapıyordu! Ateş açılıp düşürüldü

Anahtar Kelimeler:
evlilik bütçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Ateş açılıp düşürüldü

Kaçak elektrik denetimi yapıyordu! Ateş açılıp düşürüldü

Memur da emekli de zam için çıkacak kararı bekliyor!

Memur da emekli de zam için çıkacak kararı bekliyor!

Zengezur Koridoru'nda tarihi adım!

Zengezur Koridoru'nda tarihi adım!

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.