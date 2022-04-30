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Evlenmenin maliyeti iki kat arttı! En ucuzunu tercih etseniz bile 15 bin lira...

30.04.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram sonrası 1 milyona yakın çiftin evlenmek için harekete geçmesi bekleniyor. Ancak bu yıl evlenecekleri kötü bir sürpriz bekliyor. Verilere göre ev kurmanın maliyeti yüzde 100’den fazla arttı. Sadece bohça, kına malzemesi, gelinlik ve damatlık için çiftlerin en ucuz ürünleri tercih etse bile ortalama 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Evlenmenin maliyeti iki kat arttı! En ucuzunu tercih etseniz bile 15 bin lira...

Ramazan Bayramı sonrasında düğün sezonunun açılması bekleniyor. Düğün, çeyiz ve ev hazırlığına başlayan 1 milyona yakın çift için masraflar ikiye katlandı. Ev kurarken ilk olarak mobilya fiyatlarındaki yüksek fiyatlar dikkat çekti. Enflasyon rakamlarının yüzde 60’ı aşmasıyla, teknoloji ürünlerinin fiyatlarında da yüzde yüzü aşan artışlar meydana geldi. Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükseldi, 6,5 milyon adet ihracat gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 oranında geriledi. Özellikle yeni ev kuranların en temel 5 ürünü olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve televizyon almak için ayrılması gereken bütçe 40 bin liralara kadar çıktı.

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Yemek odası takımı bir yılda yüzde 59 oranında zamlanarak 12 bin TL'ye çıkarken, oturma odası takımı ise yine bir yılda yüzde 68 oranında artarak 14 bin TL'ye yükseldi.

HER ŞEY İKİ KATINA ÇIKTI

Habertürk TV’ye konuşan esnaflar evlenmek için olmazsa olmazlardan gelin ve damat bohçalarının da bu yıl fiyat artışlarının etkisiyle iki katına çıktığını ifade etti. En uygun bütçeye hitap eden bohça fiyatlarının 3 bin liradan başladığını dile getirdiler. Kına gecesi için tercih edilen bindallı fiyatları da 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Ancak kına için sadece bindallı yetmiyor. Kınası, örtüsü, süsü derken en uygun kına malzemeleri 800 liradan başlıyor.

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Her kadının rüyası hayalindeki gelinliği giyebilmek ancak zamlardan onlar da nasibini aldı. Artık o hayaller de fiyatlara takılıyor. Esnaf dolar kurundaki artışla birlikte dantellerin, taşların maliyetlerinin arttığını dile getirirdi. Her bütçeye hitap eden Eminönü Mahmutpaşa’da bile en uygun gelinlikler 5 bin liradan başlıyor. En uygun damatlık ise geçen yıl 500 lira iken bu sene 1250 liradan satılıyor. Bunlara davetiye ve nikah şekeri de eklenince bütçe iyiden iyiye zorlanıyor. En uygun nikah şekeri 3,5, davetiye ise 3 liradan başlıyor. Modele göre bu rakamlar çok daha fazla artabiliyor. Yani evlenme hayali kuran çiftlerin en ucuz ürünleri tercih etse bile bu ürünler için ortalama 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyatlara düğün salonu fiyatları da eklenince bir hayli zorluyor.

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Esnafın “Çiftler bu fiyatlarla nasıl evlenecek?” sorusuna verdikleri, “Allah yardım etsin, çok zor. Bir daha düşünsünler” cevabı ise hem güldürdü hem düşündürdü.

TESK’TEN KREDİ ÖNERİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2020'de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021'de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu yıl söz konusu sayının 2 katına çıkacağını öngördüklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak ancak piyasadaki fiyat artışları, çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti, beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığındaki çiftlerimizi düğünden vazgeçirip, sadece nikah yapma düşüncesine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı."

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