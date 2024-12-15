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Tahtada gösterdi, kutu içine aldı! Asgari ücret zammında 'Komisyon'dan çıkacağını düşünüyorum' deyip net rakam verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.12.2024 08:09
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği ikinci toplantıya çevrildi. Çok sayıda rakam konuşulurken artık özellikle bazı rakamların ve oranların üzerinde durulmaya başlandı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, farklı senaryoları tahta üzerinde değerlendirip aktarırken "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacağını düşünüyorum" diyerek kendi asgari ücret tahmini ile ilgili net rakam verdi.

Tahtada gösterdi, kutu içine aldı! Asgari ücret zammında 'Komisyon'dan çıkacağını düşünüyorum' deyip net rakam verdi

Asgari ücretli çalışanların yanı sıra pek çok kalemi etkileyeceği için tüm vatandaşlar asgari ücret zammını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi, ikinci toplantı ise pazartesi günü yapılacak. İlk toplantıda bir rakam telaffuz edilmemişti ancak bir yandan yavaş yavaş taraflardan çeşitli rakamlar gelmeye başladı. Peki, masadaki zam senaryoları neler? İşte detaylar...

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A Haber'de yer alan habere göre; mali müşavir İsmet Çetinkaya, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 10 Aralık'ta yaptı. 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. 10 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda rakamlar konuşulmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda dört tane asgari ücretli var. Bunlardan bir tanesi de gazeteci bu sene ilk defa. Burada kendi hallerini, dertlerini, sıkıntılarını anlattılar. Buradaki rakamlar muhtemelen ikinci toplantıda, yani önümüzdeki pazartesi günü rakamlar konuşulmaya başlanır. Burada işçi kesiminin rakam telaffuz edeceğini ben ilk başta düşünmüyorum. Çünkü işverenin basın yoluyla da yapmış olduğu rakamlar var. Özellikle MÜSİAD Genel Başkanı geçen hafta yüzde 25'ten fazla bir artış olmaması yönünde bir talebi olmuştu. Bunu tahta üzerinde izah etmeye çalışacağım... Çünkü farklı formüller var" dedi.

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Devamında Çetinkaya "MÜSİAD'ın da talep ettiği gibi yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olursa 21 bin 250 liralık bir asgari ücret oluyor. Şayet yüzde 30'luk bir asgari ücret artışı olursa da 22 bin 100 lira oluyor. En çok konuşulan yüzde 30 ile yüzde 40 arasında konuşuluyor. Yüzde 40'lık bir asgari ücret artış olursa 23 bin 800, şayet enflasyon üzerinde bir artış olursa yüzde 50'lik bir artış; 25 bin 500. Bu oranlar daha önce daha da düşük tutuluyordu. Yüzde 14'lük oranlar da konuşulmaya başladı ancak günden güne bu oranlar artırılmaya başlandı. Çünkü yıl sonu yaklaşıyor, yılın enflasyonu da 3 Ocak'ta açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon konusu ile ilgili de konuşan Çetinkaya "Bir de burada iki tane enflasyon oranı var. Bir 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen hedef enflasyon, bir de 2025'teki hedeflenen enflasyon var. Bu sene böyle bir yorum getirildi. Hangisi üzerinden yapılmalı? 2024'teki enflasyon mu yoksa 2025'teki mi? 2024'teki enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonu yüzde 44. Bunun üzerinden bir artış olursa 24 bin 480. 2025'teki hedefi Merkez Bankası'nın yüzde 21'e düşürmek enflasyonu, bunun üzerinden bir artış olursa 20 bin 572. Son 2 haftadır da konuşulan, bizler de konuşuyoruz medyada da konuşuyoruz, aritmetik ortalaması alınması yönünde 2024 enflasyonu ve 2025 enflasyonu. Aritmetik ortalaması nedir peki? Yüzde 32,5. Bunun üzerinden bir artış olursa 22 bin 527 liralık bir asgari ücret olacak" şeklinde konuştu.

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ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Kendi tahminini de aktaran Çetinkaya "Benim şahsi kanaatim ise yüzde 38'lik bir artışla 23 bin 500 liralık bir asgari ücret olacağını ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacağını düşünüyorum şahsi fikrim olarak" dedi.

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