Evlilik için 'ehliyet' uygulaması sonrası yeni adım! Çocuk sahibi olacaklar dikkat: Yeni dönem başlıyor

Uygulama ile evliliğin erken döneminde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu destek, evlilik sonrası da devam edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacağı ifade edilmişti. Şimdi de çocuk sahibi olacakları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

ÇOCUK SAHİBİ OLACAKLAR İÇİN AKADEMİ KURULACAK

Bugün ise iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, anne baba olmayı düşünenlere eğitim verileceğini belirtti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı'nın üç yeni akademi kurma kararı aldığını; evli çiftlere “anne babalık” (0–3 yaş) , çocuklara(3–12 yaş) “sağlıklı beslenme” ve gençlere (12–18 yaş) “bağımlılıkla mücadele” konularında eğitimler verileceğini yazdı.

"GÜÇLÜ AİLE YAPISI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Konuyla ilgili konuşan parti kaynakları “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, projenin hızlandırılması için harekete geçildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının öncülüğünde cuma günü Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman ve akademisyenler katılacak.

