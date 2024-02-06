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Evlilik kredisi başvuru şartları ne? 150 bin TL faizsiz kredide başvurular başlıyor! “Şartlar esnetilebilecek”

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liraya kadar faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri belli oldu. Peki başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereye yapılacak? Mali Müşavir Mustafa Genç detayları anlattı. Uzman isim, “Başlangıçta aranan şartlar şehrin ve bölgenin özelliğine, orada yaşayan gençlerin durumlarına göre değerlendirilip esnetilebilecek” dedi.

Evlilik kredisi başvuru şartları ne? 150 bin TL faizsiz kredide başvurular başlıyor! “Şartlar esnetilebilecek”

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar yeni evlenecek çiftler arasında büyük bir merak konusu haline gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların değerlendirme sürecini tamamladıklarını belirterek, "Program kapsamında ekonomik destek alan kişilere, toplamda 48 ay vadeli, geri ödemesine ilk 2 yıl boyunca ara verilen, 150 bin lira kredi desteği sağlanacak" açıklamasını yaptı. Peki yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvuru şartları ne? İşte detaylar…

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EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURULAR 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Konuya ilişkin detayları anlatan Mali Müşavir Mustafa Genç, “ Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 15 Şubat’ta müracatlar başlayacak. 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vade ile evlilik desteği verilecek. Kredinin kaynağı Aile ve Gençlik Fonu olacak. E-devlet aracılığı ve aile.gov.tr üzerinden yapılacak” dedi.

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EVLİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Mustafa Genç evlilik kredisine başvuru için öncelikli olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin pilot bölge seçildiğini dile getirdi. Genç, “Bunlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere burada yerleşik olan vatandaşlarımız başvuru yapacaklar. Bu başvuruda diğer bir şart yeni evlenecek olması. 18 ila 27 yaş arasındaki gençler başvurabilecek. Belli suçlara bulaşmamış olma şartı var. Başlangıçta aranan şartlar şehrin ve bölgenin özelliğine, orada yaşayan gençlerin durumlarına göre değerlendirilip esnetilebilecek. Uygulamanın 81 ilde uygulanması hedefleniyor” şeklinde açıklamada bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
evlilik kredisi
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