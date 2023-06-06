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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

06.06.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik kredisi başvuru tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisi şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk 2 yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi verileceği duyurulmuştu. Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında merak edilenler...

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik kredisi hakkında detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.”

evlilik kredisi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Evlilik kredisi başvuruları için henüz tarih açıklaması yapılmadı.

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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