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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 ne zaman? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

05.09.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk 2 yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi verileceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, kimler başvurabilir?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 ne zaman? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Evlilik kredisi son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Faizsiz evlilik kredisine ilişkin yeni bir açıklama 5 Eylül Salı günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yapıldı. İşte detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik kredisi hakkında detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.”

evlilik kredisi

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Evlilik kredisi başvuruları için henüz tarih açıklaması yapılmadı. Ancak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası şu ifadelere yer verdi:

"Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda ve uygun fiyatlı kredi meselesi de yakın takibimizdedir. Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan evlilik kredisi

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