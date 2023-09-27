EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2023: Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç ay vade olacak, başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Faizsiz evlilik kredisi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadesini kullandı. Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı arama motorlarında şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte faizsiz evlilik kredisi başvuruları ile ilgili merak edilenler...

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Evlilik kredisi tutarının ne kadar olacağı merak edildi. 150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 48 AYDA GERİ ÖDENECEK

Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek.

EVLENECEK ÇİFTLERE KOLAYLIK SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin detayları Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile belli olaacak.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

