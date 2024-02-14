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Evlilik kredisi için evlenecek çiftler bu haberi bekliyordu! 150 bin liralık faizsiz kredi başvurusu yarın başlıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
14.02.2024 13:09 | Son Güncelleme:
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Aile ve Gençlik Fonu için başvurular yarın depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Evlilik kredisi için evlenecek çiftler bu haberi bekliyordu! 150 bin liralık faizsiz kredi başvurusu yarın başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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PETROL VE MADEN GELİRİNİN YÜZDE 20'Sİ İLE KARŞILANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor. Fona; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında beş kişiden oluşacak. Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları görev alacak.

TÜRK LİRASI (238)

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek.

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, yarından itibaren alınacak. Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik kredisi
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