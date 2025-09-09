Evlilik kredisi şartları genç çiftler için kolaylaşıyor: 2026'da kredi miktarı artıyor, geri ödeme kolaylıkları sağlanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile evlilik kredisi şartları ve miktarı güncellendi. Genç çiftlere müjdeli haberler peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından evlenecek çiftlere yönelik önemli destekler açıklandı. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanan evlilik kredisinin miktarı, 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere artırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarı 250 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer durumlarda ise kredi miktarı 200 bin TL olarak belirlendi.

Bu artış, özellikle genç yaşta evlenmeyi planlayan çiftler için önemli bir destek anlamına geliyor. Artan ev eşyası fiyatları ve düğün masrafları göz önüne alındığında, bu kredi gençlerin yuva kurma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Bununla birlikte, kredi geri ödemelerinde de önemli bir kolaylık sağlanıyor. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftler, talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebilecekler. Bu uygulama, özellikle çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler için büyük bir avantaj sağlayacak. Çocuk sahibi olmanın getirdiği maddi yükün hafifletilmesine katkıda bulunacak bu erteleme imkanı, genç ailelerin ekonomik olarak rahatlamasına yardımcı olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi tutarının artırılacağını ve başvuruların Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Bakanlık, gençlerin desteklenmesine ve ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Evlilik kredisi miktarındaki artış ve geri ödeme kolaylıkları, genç çiftler için önemli bir fırsat sunuyor. 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak bu düzenlemelerle, gençlerin yuva kurma hayalleri daha kolay gerçekleşecek. Ekim ayında başlayacak başvurularla birlikte, bu destekten yararlanmak isteyen çiftlerin gerekli şartları taşıması ve başvurularını zamanında yapması önem taşıyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun bu adımı, gençlerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.